Глава UFC как пресс-секретарь Белого дома: все всерьез или все-таки шутка? Богданов прокомментировал предложение Трампа о работе в Белом доме к главе UFC

Москва8 ноя Вести.В Вашингтоне первоначально не поняли, было ли шуткой предложение поста пресс-секретаря президента США главе UFC Дане Уайту. Об этом в авторской колонке рассуждает журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Он отметил, что кандидата в пресс-секретари американский лидер Дональд Трамп объявил в субботу, 7 ноября, и попросил Дану Уайта взять с собой ассистентов.

Задача сформулирована предельно ясно: защищать Белый дом от "безумных левых". В этом ведь, и правда, что-то есть. Представьте утренний брифинг. Корреспондент условного CNN задает вопрос про импичмент [главы Пентагона Пита] Хегсета, а у трибуны молча, но внушительно стоит Хабиб [Нурмагомедов]. Отвечать, может, и не придется. Вопрос, кажется, снимется сам отметил Богданов

Журналист отметил, что о возможном назначении наблюдаются противоречивые мнения.

Всерьез ли это - в Вашингтоне поначалу так и не поняли, причем источники противоречили друг другу. Один помощник Белого дома заверил CNN, что президент просто пошутил. Там же сообщили, что Уайт от предложения уже отказался. Сам Уайт в это время был в Лондоне на боксерском турнире. Выложив в Instagram фото за знакомой трибуной брифинг-зала с подписью "Вперед, к следующей главе", он сообщил, что прямо сейчас летит в американскую столицу, чтобы в понедельник встретиться с Трампом и обсудить предложение. То есть никаких отказов и никаких шуток заключил Валентин Богданов

Подробнее об изменениях в аппарате Белого дома после промежуточных выборов в Конгресс США – в авторской колонке Валентина Богданова.