Москва18 июн Вести.Глава украинской госкомпании "Укрпочта" Игорь Смилянский оскорбительно высказался об украинских гражданах, недовольных его огромной зарплатой.

В феврале глава "Укрпочты" заявил, что его доход в месяц составляет 16 тысяч долларов после налогового вычета. Однако, как сообщают украинские СМИ, зарплата Смилянского выше – примерно 970 тысяч гривен или более 21 тысячи долларов.

Глава компании в интервью украинскому YouTube-каналу "Апостроф TV" категорично высказался о людях, которые, по его словам, "кричат про его зарплату".

Так они налогов платят меньше заявил он

Между тем в комментариях к публикациям в соцсетях Смилянского пользователи часто возмущаются неудовлетворительным качеством и скоростью работы "Укрпочты", а также слишком высокой зарплатой ее главы.

Ранее сообщалось, что руководитель отделения "Укрпочты" в Закарпатской области Украины спустила в онлайн-казино 3,8 тысячи долларов (свыше 2,8 млн рублей) из пенсионных и социальных выплат граждан.