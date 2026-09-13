Москва13 сен Вести.Фильм "Женщина неизвестна" датского режиссера египетского происхождения Май эль-Туки удостоен "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале. Церемонию награждения транслировал YouTube-канал Венецианской биеннале.

Действие картины происходит в послевоенной Дании. Ее героиня рассчитывает начать новую жизнь и стать женой богатого вдовца, но события оккупационного прошлого ставят эти планы под угрозу. Сыгравшая главную роль Матильде Арсель получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль.

Большой приз жюри в виде премии "Серебряный лев" достался южнокорейской драме "Возможная любовь" Ли Чхан Дона. "Серебряным львом" за режиссуру отмечен Илья Хржановский (признан в России иноагентом) за фильм "Дау".

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль присужден Джону Малковичу, снявшемуся в "Дикой лошади" Мартина Макдонаха.