Главный раввин России объяснил, можно ли иудеям голосовать онлайн в шаббат

Главный раввин России запретил иудеям голосовать онлайн в шаббат Главный раввин России объяснил, можно ли иудеям голосовать онлайн в шаббат

Москва18 сен Вести.Главный раввин России Берл Лазар напомнил, что правоверным иудеям нельзя в шаббат пользоваться электронными гаджетами, даже для того, чтобы проголосовать онлайн на выборах в Госдуму РФ.

Никакой гаджет в шаббат использовать нельзя, проголосовать онлайн верующие могут до начала субботы и после ее окончания приводит слова Берла Лазара РИА Новости

По словам раввина, человек не отдыхает, как положено, пока у него работает телефон, компьютер, телевизор, планшет или любой другой гаджет.

Когда человек нажимает на маленькую кнопку, он уже что-то создает, и это запрещено в шаббат сказал Берл Лазар

Выборы в России проходят с 18 по 20 сентября. Сам Берл Лазар сообщил, что уже проголосовал утром в пятницу.