Москва13 июл Вести.Вклад Народного фронта в СВО очень большой, так как в первую очередь он определяется "вложением сердца". Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в интервью ИС "Вести".

Она отметила, что участники Народного фронта и те, кто сотрудничает с общероссийским движением, делают все, чтобы российские бойцы чувствовали себя востребованными в гражданской жизни.

Он [вклад в СВО] на самом деле очень большой, потому что в первую очередь чем он определяется – он определяется вложением сердцем. Это, наверное, самое главное, потому что все ребята, которые или в Народном фронте, или сотрудничают с Народным фронтом, они делают все для того, чтобы ребята почувствовали себя востребованными в нашей обычной гражданской жизни. И, мне кажется, это самое главное. А те ребята, которые на передовой, вся помощь, все гуманитарное содействие – это просто помощь нашей победе. И это, наверное, самое главное сказала Голикова

Ранее военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный заявил, что Народный фронт стал лучшим механизмом оперативного снабжения Вооруженных сил РФ всем необходимым, помимо продукции военно-промышленного комплекса, и этим вносит большой вклад в грядущую победу.