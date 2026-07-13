Поддубный рассказал о помощи Народного фронта со снабжением в зоне СВО Поддубный заявил, что ОНФ стал эффективным механизмом по снабжению бойцов ВС РФ

Москва13 июл Вести.Народный фронт стал лучшим механизмом оперативного снабжения Вооруженных сил РФ всем необходимым, помимо продуктов военно-промышленного комплекса, и этим вносит большой вклад в грядущую победу. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Он отметил ряд преимуществ Народного фронта, которые доказывают необходимость работы общероссийского движения по снабжению.

[Программа Народного фронта] "Все для победы" - это сейчас лучший механизм оперативного снабжения воюющих подразделений тем, что не является классическим продуктом военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Позволяет очень быстро, оперативно, по запросу частей давать нашим бойцам то, что им нужно. А запросы могут меняться каждую неделю по той простой причине, что сейчас подразделения, соединения часто сами являются интеграторами тех технологий, которые позволяют воевать эффективно заявил Поддубный

Он также отметил, что в плане снабжения Народный фронт выполняет важнейшую функцию во время тяжелейших боевых действий.

И, конечно, люди, которые вносят свой вклад в победу таким образом, отдают часть своих денег, времени, - это люди, которые участвуют в приближении победы. Низкий поклон им добавил военкор

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 13 июля Владимир Путин примет участие в работе форума Народного фронта "Все для Победы" и встретится с руководством организации. Песков также отметил, что все аспекты, связанные со специальной военной операцией (СВО), находятся в поле внимания президента РФ.