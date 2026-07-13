Москва13 июлВести.Народный фронт стал лучшим механизмом оперативного снабжения Вооруженных сил РФ всем необходимым, помимо продуктов военно-промышленного комплекса, и этим вносит большой вклад в грядущую победу. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.
Он отметил ряд преимуществ Народного фронта, которые доказывают необходимость работы общероссийского движения по снабжению.
[Программа Народного фронта] "Все для победы" - это сейчас лучший механизм оперативного снабжения воюющих подразделений тем, что не является классическим продуктом военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Позволяет очень быстро, оперативно, по запросу частей давать нашим бойцам то, что им нужно. А запросы могут меняться каждую неделю по той простой причине, что сейчас подразделения, соединения часто сами являются интеграторами тех технологий, которые позволяют воевать эффективнозаявил Поддубный
Он также отметил, что в плане снабжения Народный фронт выполняет важнейшую функцию во время тяжелейших боевых действий.
И, конечно, люди, которые вносят свой вклад в победу таким образом, отдают часть своих денег, времени, - это люди, которые участвуют в приближении победы. Низкий поклон имдобавил военкор
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 13 июля Владимир Путин примет участие в работе форума Народного фронта "Все для Победы" и встретится с руководством организации. Песков также отметил, что все аспекты, связанные со специальной военной операцией (СВО), находятся в поле внимания президента РФ.