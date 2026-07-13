Песков: все, что связано с СВО, находится во внимании Путина Песков: Путин получает всю информацию, касающуюся специальной военной операцией

Москва13 июл Вести.Все аспекты, связанные со специальной военной операцией (СВО), находятся в поле внимания президента РФ Владимира Путина. Он получает всю информацию и принимает соответствующие решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга в Кремле.

Все аспекты, которые связаны с СВО, естественно, они находятся в поле внимания президента и верховного главнокомандующего, он получает всю информацию и принимает соответствующие решения сказал Песков

Так он ответил на вопрос о том, находится ли в сфере внимания президента поступающие сообщения о якобы ударах украинских беспилотников (БПЛА) по судам в Азовском море​​​.

При этом вопрос об ограничении судоходства на Азове представитель Кремля переадресовал в Минтранс.

Непосредственно вопрос о судоходстве в Азовском море - прерогатива министерства транспорта. Я рекомендую вам обратиться туда отметил Песков

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что "Коалиция желающих" заблуждается, рассчитывая нанести России стратегическое поражение.