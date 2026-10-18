Краснокнижные снежные барсы оказались под угрозой из-за медведей на юге Сибири

Голодные медведи на юге Сибири угрожают краснокнижным снежным барсам Краснокнижные снежные барсы оказались под угрозой из-за медведей на юге Сибири

Москва18 окт Вести.Голодные медведи, которые активно осенью выходят к населенным пунктам, опасны для краснокнижного снежного барса (ирбиса) в Туве, заявил ТАСС руководитель Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак.

По его словам, основная причина выхода медведей к людям - недостаточная кормовая база в лесу из-за неурожая кедрового ореха.

Медведь для барса представляет опасность, барс для него - не соперник сказал Салчак

Он пояснил, что сытый медведь не будет нападать барса, ирбис - животное умное и никогда не вступит сам в схватку с медведем.

Снежный барс (ирбис) - единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. В Туве насчитывается 22 особи, что считается большим количеством.