Москва18 октВести.Голодные медведи, которые активно осенью выходят к населенным пунктам, опасны для краснокнижного снежного барса (ирбиса) в Туве, заявил ТАСС руководитель Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак.
По его словам, основная причина выхода медведей к людям - недостаточная кормовая база в лесу из-за неурожая кедрового ореха.
Медведь для барса представляет опасность, барс для него - не соперниксказал Салчак
Он пояснил, что сытый медведь не будет нападать барса, ирбис - животное умное и никогда не вступит сам в схватку с медведем.
Снежный барс (ирбис) - единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях высокогорий. В Туве насчитывается 22 особи, что считается большим количеством.