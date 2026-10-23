Москва23 октВести.Популяция снежного барса в России растет и уже достигла 94 особей. Об этом заявил председатель попечительского совета межрегиональной ассоциации "Ирбис" Али Узденов.
В интервью РИА Новости он заметил, что в 2024 году специалисты насчитали 87 особей.
А вот по итогам переписи, если можно так назвать, снежного барса 2025 года, их уже 94сказал Узденов
По его словам, наибольший рост популяции наблюдался в Красноярском крае, в Саяно-Шушенском заповеднике и в республике Тыва.
Председатель связал результат с многолетней работой государства и общества, а также особо охраняемых природных территорий.
По инициативе ассоциации "Ирбис" издан каталог "Снежные барсы в России", который называют настоящим паспортным столом всех ирбисов страны, зафиксированных фотоловушками в Тыве, на Алтае, в Бурятии и Красноярском краедобавил он
Ранее руководитель Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак сообщил, что голодные медведи, которые активно осенью выходят к населенным пунктам, опасны для краснокнижного снежного барса в Туве.