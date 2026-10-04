Россиянам рассказали, какие животные находятся на грани исчезновения Несколько краснокнижных животных находятся на грани вымирания

Москва4 окт Вести.Во Всемирный день защиты животных правительственный проект "Объясняем.РФ" в MAX-канале рассказал об успехах в спасении семи видов животных России, которые занесены в Красную книгу и балансируют между исчезновением и восстановлением.

По последним данным, в России живут 135 особей [дальневосточного леопарда] — вдвое больше, чем в 2014 году. В Приморье создан национальный парк "Земля леопарда" — особая охраняемая территория, где ученые помогают виду восстановиться. сказано в публикации

Амурского тигра на Дальнем Востоке сейчас насчитывается 750 особей, что на 50% больше, чем 10 лет назад. Хищника на грань исчезновения в свое время поставили браконьерство, вырубка лесов и подрыв кормовой базы.

Снежного барса (ирбиса) можно встретить на Алтае, в Тыве, Бурятии, Красноярском крае и Иркутской области. Ради его сохранения создали 19 особо охраняемых территорий, и сейчас там обитают около 90 особей.

Зубров, которых практически истребили в дикой природе, теперь разводят в Приокско-Террасном заповеднике и выпускают в нацпарки и на другие охраняемые территории. Популяция вида в РФ превысила 3 тысячи особей.

В Российской Арктике обитают около 6-7 тысяч белых медведей – четверть мировой популяции, главная угроза для которых – таяние льдов из-за изменения климата. Зверей сохраняют в нацпарках и заповедниках.

Стерх, или белый журавль, по-прежнему находится под угрозой исчезновения, поэтому его разводят в специальных центрах воспроизводства.

Популяцию сайгака в Северо-Западном Прикаспии, почти истребленную браконьерами к началу 2000-х, удалось восстановить. В 2025 году она составила порядка 60 тысяч особей.

Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что охрана амурского тигра неразрывно связана с сохранением природы Дальнего Востока в целом.