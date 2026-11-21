МИД: сохранение амурского тигра – один из инструментов дипломатии РФ и КНР

В МИД РФ назвали охрану амурского тигра инструментом дипломатии России и Китая МИД: сохранение амурского тигра – один из инструментов дипломатии РФ и КНР

Москва21 ноя Вести.Совместная работа России и Китая по сохранению популяции амурского тигра стала примером практического взаимодействия двух стран и одним из инструментов международной дипломатии. Об этом РИА Новости заявила глава представительства МИД РФ в Благовещенске Ольга Климчук.

Она рассказала, что специалисты двух стран совместно отслеживают перемещения хищников с помощью фотоловушек и спутниковых данных, обмениваются научными сведениями и принимают меры против браконьерства.

В целом, работа по сохранению амурского тигра давно вышла за рамки обычной защиты природы​​​. Сейчас это серьезная наука, важные совместные проекты и, если хотите, инструмент международной дипломатии отметила дипломат

Для Амурской области эта работа имеет особое значение, поскольку регион находится на северо-западной границе ареала амурского тигра, подчеркнула Климчук. Благодаря программам восстановления численность животных в области увеличилась до 11 особей, заключила она.