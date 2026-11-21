Москва21 нояВести.Совместная работа России и Китая по сохранению популяции амурского тигра стала примером практического взаимодействия двух стран и одним из инструментов международной дипломатии. Об этом РИА Новости заявила глава представительства МИД РФ в Благовещенске Ольга Климчук.
Она рассказала, что специалисты двух стран совместно отслеживают перемещения хищников с помощью фотоловушек и спутниковых данных, обмениваются научными сведениями и принимают меры против браконьерства.
В целом, работа по сохранению амурского тигра давно вышла за рамки обычной защиты природы. Сейчас это серьезная наука, важные совместные проекты и, если хотите, инструмент международной дипломатииотметила дипломат
Для Амурской области эта работа имеет особое значение, поскольку регион находится на северо-западной границе ареала амурского тигра, подчеркнула Климчук. Благодаря программам восстановления численность животных в области увеличилась до 11 особей, заключила она.