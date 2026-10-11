Москва11 октВести.Ученые России и Китая предложили создать экологические коридоры для трансграничной миграции амурских тигров. Это необходимо для сохранения целостности популяции и естественных путей перемещения, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
Российские и китайские ученые выступили с инициативой по охране трансграничной популяции амурского тигра. Документ обосновывает создание единой базы данных по трансграничным группировкам тигра, проведение совместной оценки связности местообитаний, формирование механизма скоординированного управления трансграничными экологическими коридорамиговорится в сообщении
По мнению специалистов, также необходимо разработать техническое руководство по охране тигра и стандартов восстановления экосистем.
Отмечается, что предлагаемые меры стали итогом совместной работы группы российских и китайских ученых Центра экологических инновационных исследований в Харбине. Главная задача центра – обмениваться знаниями и технологиями, контролировать научные проекты, а также реализовывать разработки на практике.
В ведомстве добавили, что сегодня трансграничная группировка насчитывает около 20 амурских тигров, которые регулярно перемещаются между двумя странами.