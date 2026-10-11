Ученые России и Китая планируют создать экологические коридоры для тигров

Минобрнауки: Россия и Китай планируют создать экологические коридоры для тигров Ученые России и Китая планируют создать экологические коридоры для тигров

Москва11 окт Вести.Ученые России и Китая предложили создать экологические коридоры для трансграничной миграции амурских тигров. Это необходимо для сохранения целостности популяции и естественных путей перемещения, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

Российские и китайские ученые выступили с инициативой по охране трансграничной популяции амурского тигра​​​. Документ обосновывает создание единой базы данных по трансграничным группировкам тигра, проведение совместной оценки связности местообитаний, формирование механизма скоординированного управления трансграничными экологическими коридорами говорится в сообщении

По мнению специалистов, также необходимо разработать техническое руководство по охране тигра и стандартов восстановления экосистем.

Отмечается, что предлагаемые меры стали итогом совместной работы группы российских и китайских ученых Центра экологических инновационных исследований в Харбине. Главная задача центра – обмениваться знаниями и технологиями, контролировать научные проекты, а также реализовывать разработки на практике.

В ведомстве добавили, что сегодня трансграничная группировка насчитывает около 20 амурских тигров, которые регулярно перемещаются между двумя странами.