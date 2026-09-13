Москва13 сенВести.Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что не вступает в ряды Вооруженных сил Украины, так как ему якобы "запрещают" это делать.
По его утверждению, подобный шаг якобы поставит под угрозу жизни множества людей.
Мне запрещают это делать. Потому что из-за моего появления на передовой могут убить много людей. Будут охотиться на меня, а убьют много людейсказал Гордон украинским журналистам
Ранее Гордон призвал украинцев, в особенности жителей Киева, запасаться едой, водой и теплыми вещами.