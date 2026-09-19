В Дмитриеве Курской области при атаке БПЛА выбиты окна в 9 квартирах МКД

Город Дмитриев Курской области атаковали ВСУ В Дмитриеве Курской области при атаке БПЛА выбиты окна в 9 квартирах МКД

Москва19 сен Вести.В городе Дмитриеве Курской области в результате атаки беспилотников по предварительным данным выбиты окна в девяти квартирах МКД, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

ВСУ атаковали город Дмитриев. Предварительно, из-за атаки БПЛА выбиты окна в 9 квартирах МКД. Никто из жителей за медпомощью на данный момент не обратился написал чиновник

Он добавил, что на месте работают оперативные службы. После оценки комиссии власти области помогут жильцам с восстановлением остекления.