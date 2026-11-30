Новый блок лавы продолжает расти на куполе вулкана Шивелуч на Камчатке

Горячие потоки лавы зафиксированы на растущем куполе вулкана Шивелуч на Камчатке Новый блок лавы продолжает расти на куполе вулкана Шивелуч на Камчатке

Москва30 ноя Вести.Новый блок лавы продолжает расти в северной части купола вулкана Шивелуч, исполин выбрасывает горячую лаву и пар, сообщило РИА Новости со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН​​​.

Продолжается рост лавового купола вулкана Шивелуч, этот процесс сопровождается мощными газопаровыми выбросами; в северной части лавового купола продолжает расти новый блок лавы. Спутниковые данные KVERT показали тепловую аномалию на вулкане отметили в сообщении

Там уточнили, что извержение вулкана продолжается, выбросы пепла на высоту до 12 тыс. м над уровнем моря возможны в любой момент. Авиационный цветовой код вулкана - оранжевый.