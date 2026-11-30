Москва30 нояВести.Новый блок лавы продолжает расти в северной части купола вулкана Шивелуч, исполин выбрасывает горячую лаву и пар, сообщило РИА Новости со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Продолжается рост лавового купола вулкана Шивелуч, этот процесс сопровождается мощными газопаровыми выбросами; в северной части лавового купола продолжает расти новый блок лавы. Спутниковые данные KVERT показали тепловую аномалию на вулканеотметили в сообщении
Там уточнили, что извержение вулкана продолжается, выбросы пепла на высоту до 12 тыс. м над уровнем моря возможны в любой момент. Авиационный цветовой код вулкана - оранжевый.