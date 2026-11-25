Москва25 ноя Вести.Госдепартамент США, выполняющий функции министерства иностранных дел страны, выпустил очередное предупреждение о безопасности для граждан. В нем американцам в очередной раз настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на Украину. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Госдепартамент напоминает гражданам США, что посещение Украины нежелательно в связи с продолжающимся в этой стране конфликтом сказано в публикации

В документе отмечается, что граждане Украины мужского пола в возрасте от 23 до 60 лет, в том числе мужчины, имеющие двойное гражданство, могут столкнуться с запретом на выезд из страны. Их также могут призвать в армию.

В сообщении указывается, что ракетные удары и атаки беспилотников возможны на всей территории страны и могут происходить в любое время, без предварительного оповещения. В связи с этим госдепартамент советует гражданам США, находящимся на Украине, включить уведомления в системе оповещения о воздушной тревоге и узнать, где находится ближайшее убежище.

В обращении ведомства также сказано, что сотрудникам правительства США необходимо специальное разрешение для выезда за пределы Киева.

Ранее госдепартамент призвал американцев не посещать Украину с паломническими целями.