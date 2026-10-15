В США призвали Зеленского бежать из страны после угроз российским НПЗ Американский офицер Пайн призвал Зеленского уйти в изгнание после угроз России

Москва15 окт Вести.Отставной штабной офицер армии США Дэвид Пайн призвал Владимира Зеленского покинуть Украину после заявления о возобновлении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом бывший военный написал в социальной сети X.

Зеленскому пора перестать играть роль современного Черчилля и уйти в изгнание во избежание судебного преследования считает Пайн

Таким образом он прокомментировал интервью Зеленского газете Financial Times, в котором тот объявил о снятии запрета на удары по российским объектам, несмотря на просьбы Вашингтона. По мнению Пайна, Зеленский ведет себя как руководитель ядерной сверхдержавы, хотя Украина таким статусом не обладает.

Как заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Украина не соблюдала мораторий на удары по российским НПЗ и объектам энергетики — атаки продолжались и в последние дни. Накануне он сказал, что работа по вопросу энергетического перемирия между Россией и Украиной продолжается, конкретики еще никакой нет.

В марте прошлого года Москва и Киев договорились на 30 дней прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры. И если со стороны РФ все условия соблюдались неукоснительно, Украина нарушила мораторий порядка 130 раз.