Госдеп призвал американцев не ездить на Украину для паломничества Госдеп порекомендовал отказаться от паломнических поездок в Умань

Москва3 сен Вести.Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам отказаться от паломнических поездок в украинскую Умань во время праздника Рош ха-Шана. Соответствующее предупреждение появилось на сайте посольства Соединенных Штатов на Украине.

В сообщении подчеркивается, что мужчины с двойным гражданством США и Украины могут быть лишены возможности покинуть Украину и могут подлежать призыву на военную службу.

Государственный департамент США рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок в Умань для ежегодного паломничества к могиле рабби Нахмана во время праздника Рош ха-Шана говорится в сообщении

Ранее Госдеп предупредил находящихся на Украине американцев о рисках общественных волнений и рекомендовал им соблюдать осторожность. В ведомстве уточнили, что политическая, экономическая, религиозная или этническая нестабильность может спровоцировать насилие и перебои в работе инфраструктуры.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что знает о наличии насильственной мобилизации на территории Украины.