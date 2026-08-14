Посольство ФРГ в Киеве рекомендовало отказаться от услуг ЖД транспорта

Германия призвала своих граждан воздержаться от поездок на украинских поездах Посольство ФРГ в Киеве рекомендовало отказаться от услуг ЖД транспорта

Москва14 авг Вести.Посольство Германии в Киеве призвало находящихся на Украине граждан ФРГ отказаться от поездок железнодорожным транспортом из-за угрозы воздушных атак. Соответствующее заявление приводит телеканал N-TV.

По мнению дипломатов, 24 августа в связи с проведением дня независимости украинская территория может подвергнуться активным ударам.

Не исключены усиленные атаки на энергетическую инфраструктуру и транспортные узлы предупредило германское дипведомство

14 августа российские военнослужащие поразили четыре железнодорожных локомотива в Одесской, Запорожской и Сумской областях Украины. При этом глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил мнение, что Украина не проигрывает в противостоянии с Россией.