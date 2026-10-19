Москва19 октВести.Государственный совет Татарстана согласовал кандидатуру Героя России, генерал-полковника Александра Лапина на пост заместителя председателя правительства республики. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.
Опыт, полученный Александром Павловичем в ходе службы на различных должностях, позволит эффективно решать задачи, поставленные Раисом республики Рустамом Миннихановым, в том числе в части поддержки участников специальной военной операции и взаимодействия с Ассоциацией ветеранов СВО, Государственным фондом "Защитники Отечества" и федеральными органами властисказал премьер-министр Алексей Песошин
4 июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Александру Лапину звания Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали "Золотая Звезда".
Также Лапин награжден орденами Святого Георгия, "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени с мечами, Александра Невского, Мужества, "За военные заслуги" и медалями.
В Татарстане Лапин будет курировать новое подразделение правительства по поддержке участников СВО.