Госсовет Татарстана согласовал назначение генерала Лапина на пост вице-премьера Госсовет Татарстана одобрил кандидатуру генерала Лапина на пост вице-премьера

Москва19 окт Вести.Государственный совет Татарстана согласовал кандидатуру Героя России, генерал-полковника Александра Лапина на пост заместителя председателя правительства республики. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Опыт, полученный Александром Павловичем в ходе службы на различных должностях, позволит эффективно решать задачи, поставленные Раисом республики Рустамом Миннихановым, в том числе в части поддержки участников специальной военной операции и взаимодействия с Ассоциацией ветеранов СВО, Государственным фондом "Защитники Отечества" и федеральными органами власти сказал премьер-министр Алексей Песошин

4 июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Александру Лапину звания Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали "Золотая Звезда".

Также Лапин награжден орденами Святого Георгия, "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени с мечами, Александра Невского, Мужества, "За военные заслуги" и медалями.

В Татарстане Лапин будет курировать новое подразделение правительства по поддержке участников СВО.