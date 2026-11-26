Москва26 нояВести.Новый ГОСТ на услуги квест-комнат для взрослых вступит в силу в России с 1 декабря 2026 года, передает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.
Стандарт устанавливает классификацию услуг квест-комнат, а также общие требования к организации самой игры и требования по обеспечению безопасностиговорится в сообщении
Уточняется, что комнаты должны иметь пожарную сигнализацию, доступ к путям эвакуации, соответствовать санитарным нормам, оснащены видеокамерами.
Перед квестом его участники обязаны проходить инструктаж, запрещается играть в нетрезвом виде.