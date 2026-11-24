С 1 декабря вступит в силу первый в России ГОСТ на детские парикмахерские

Новый ГОСТ на детские парикмахерские вступит в силу с 1 декабря С 1 декабря вступит в силу первый в России ГОСТ на детские парикмахерские

Москва24 ноя Вести.Первый в России ГОСТ на услуги парикмахерских для детей вступит в силу с 1 декабря, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Услуги для детей возрастом от 1 года до 10 лет необходимо оказывать в присутствии родителя или законного представителя​​​. Для детей старше 10 лет такие услуги могут предоставляться без присутствия взрослого говорится в сообщении

Согласно документу, для детей разрешены различные стрижки, укладки и безопасные окрашивания, а также спа-программы, косметический макияж и временные татуировки. Отмечается, что спрос на такие услуги стабильно растет. Детям нравится атмосфера в салонах: кресла в виде сказочных персонажей, уголок с игрушками и планшет с мультфильмами.

Кроме того, по новому ГОСТу в детских парикмахерских должны быть места для колясок, велосипедов и самокатов, а также в помещении необходимо предусмотреть оборудование для передвижения детей с ограниченными возможностями.

В документе указано, что данные нормы могут применяться уже сейчас.