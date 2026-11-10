Москва10 ноя Вести.Несмотря на необходимость подготовки к Третьей мировой войне, ее следует избежать, поскольку в ядерном конфликте победителей не будет, а Россия рискует стать объектом передела мира. Необходимо вести сложную игру, чтобы достичь своих целей, не втягиваясь в глобальный конфликт. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал политолог Сергей Михеев.

Да, к ней надо готовиться, но ее надо избежать. Почему? Наш президент прав - в этой войне может не оказаться победителей. В большой ядерной войне победителем в лучшем случае окажется не тот, кто принимал участие, а тот, кто стоял в стороне и наблюдал. Потому что он будет делить то, что останется от тех, кто принимал участие. И мне кажется, некоторым хотелось бы, чтобы Россия стала материалом для этого передела мира. Могут ли это быть американцы? Запросто. Давайте вспомним, как еще не отгремели пушки в Берлине, а они уже рисовали план нападения на Советский Союз. Вот, собственно, и все. И их вообще ничего не смущало и сейчас не будет смущать заявил Михеев

По его словам, России необходимо вести многоходовую игру, чтобы выйти из нее победителем.

Важно вести настолько сложную, многоуровневую игру, которая позволит нам выстроить ситуацию таким образом, чтобы добиться поставленных целей, по крайней мере, на данном этапе, но не втягиваться в мировой крематорий. Нас втягивают, они готовятся, нас подталкивают, они подталкивают, а мы обходим с фланга. Они втягивают, а мы не втягиваемся и разворачиваем ситуацию в свою сторону. Это очень сложная игра, крайне сложная. У меня, например, нет ответа, как это сделать. Но это надо сделать, чтобы Россия не стала материалом в этом переделе. Об этом многие мечтают подчеркнул политолог

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дальнейшая эскалация украинского конфликта неизбежно приведет к началу Третьей мировой войны.