Москва4 ноя Вести.На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дальнейшая эскалация украинского конфликта неизбежно приведет к началу Третьей мировой войны. Военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов в беседе с MK.RU рассказал, какие действия Запада могут послужить толчком для начала глобального конфликта.

Усталость наблюдается прежде всего у Украины и ее спонсоров. Украина же существует только за счёт поставок США и без поддержки Запада не продержится и недели. Это признают практически все западные военные эксперты. Россия же не позволила нанести себе стратегического поражения, о котором мечтал весь Запад. Более того, Россия смогла перевести значительную часть экономики на военные рельсы, совершила технологический прорыв. Поэтому я бы не стал пессимистично относиться к происходящему отметил эксперт

При этом Юрий Кнутов допустил, что события могут перерасти в Третью мировую войну, хотя пока и есть моменты ее сдерживания. По его словам, это произойдет в том случае, если Запад попытается открыто вмешаться в конфликт на Украине и разместит там войска НАТО.

В дальнейшем это может перерасти в конфликт с применением тактического ядерного оружия и стратегического ядерного оружия. В этом отношении президент Белоруссии прав. Третья мировая война возможна в случае, если в ближайшее время не удастся договориться, а пока вероятность договориться, честно говоря, мала считает Кнутов

Даже, если мирный договор будет подписан, он будет содержать значительное количество положений, которые не устроят обе стороны, объяснил он. Это может вылиться в то, что через некоторое время произойдет восстановление экономического и военного потенциала России и Украины и конфликт снова вспыхнет из-за какого-то мелкого повода.