Шереметьево изменил маршрут вылета самолетов для снижения шума в Сходне

ГП добилась изменения маршрута вылета из Шереметьево из-за жалоб на шум Шереметьево изменил маршрут вылета самолетов для снижения шума в Сходне

Москва3 ноя Вести.Генеральная прокуратура добилась снижения интенсивности пролета самолетов над подмосковным микрорайоном Сходня, жители которого жаловались на шум от двигателей воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что обращения жителей Сходни находились на личном контроле генпрокурора Александра Гуцана.

В результате вмешательства надзорного ведомства и проведенной Минтрансом России, Росавиацией и АО "Международный аэропорт Шереметьево" работы разработан и введен новый маршрут вылета с взлетно-посадочной полосы аэродрома Шереметьево, исключающий пролет воздушных судов над центральной густонаселенной частью микрорайона Сходня сказано в сообщении

Изменения вступят в силу с 26 ноября с учетом времени обновления аэронавигационной информации.

Реализация новой схемы маневрирования самолетов находится под контролем ГП.