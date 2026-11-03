Москва3 нояВести.Генеральная прокуратура добилась снижения интенсивности пролета самолетов над подмосковным микрорайоном Сходня, жители которого жаловались на шум от двигателей воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что обращения жителей Сходни находились на личном контроле генпрокурора Александра Гуцана.
В результате вмешательства надзорного ведомства и проведенной Минтрансом России, Росавиацией и АО "Международный аэропорт Шереметьево" работы разработан и введен новый маршрут вылета с взлетно-посадочной полосы аэродрома Шереметьево, исключающий пролет воздушных судов над центральной густонаселенной частью микрорайона Сходнясказано в сообщении
Изменения вступят в силу с 26 ноября с учетом времени обновления аэронавигационной информации.
Реализация новой схемы маневрирования самолетов находится под контролем ГП.