Москва6 мая Вести.Гражданка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, обезглавившая 4-летнюю девочку, останется в специализированной психиатрической больнице Казани. Об этом сообщает "Московский Комсомолец" со ссылкой на источник.

Журналисты добавляют, что экстрадировать преступницу на родину не планируют. Власти опасаются, что в Узбекистане женщину могут признать вменяемой и выпустить на свободу.

Трагедия произошла в Москве 29 февраля 2016 года. Бобокулова убила и обезглавила свою 4-летнюю подопечную Анастасию Мещерякову, за которой ухаживала около трех лет. После этого женщина отправилась к станции метро "Октябрьское Поле", где начала молиться. К Бобокуловой подошли полицейские и попросили предъявить документы, в ответ женщина показала им голову девочки.

Суд признал женщину виновной в убийстве и приговорил к принудительному лечению.