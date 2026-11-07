Греческий митрополит призвал решать украинский церковный вопрос без политики Митрополит Нектарий: церковный вопрос на Украине нужно решать вне политики

Москва7 ноя Вести.Украинский церковный вопрос должен решаться вне политики, в соответствии с нормами канонического права. Такого мнения придерживается епископ Элладской православной церкви, митрополит Керкирский, Паксийский и Диапонтийских островов Нектарий.

Он подчеркнул в интервью ТАСС, что с самого начала считал украинский церковный вопрос особенно серьезным, требующим подхода исключительно с канонических позиций.

В этом свете предоставление автокефалии [Православной церкви Украины со стороны Константинопольского патриархата], границы канонической юрисдикции и восстановление церковного общения - вопросы, требующие особого богословского и исторического внимания. Их нельзя решать из соображений политической целесообразности или национальных предпочтений, ведь они касаются самого канонического устройства и единства Православной церкви сказал священнослужитель

Митрополит отметил, что за каждым церковным конфликтом стоят миллионы людей, которые хотят мирно жить со своей верой. По его словам, на них не должны отражаться последствия противостояний, на которые эти люди повлиять не в силах.

Ранее управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий заявил, что риторика ненависти в адрес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) говорит о болезни общества.