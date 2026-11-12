Греф: Сбер сделает все для сохранения уровня дивидендов не ниже 50%

Греф заверил, что Сбер сделает все для сохранения уровня дивидендов не ниже 50% Греф: Сбер сделает все для сохранения уровня дивидендов не ниже 50%

Москва12 ноя Вести.Сбер намерен сделать все для того, чтобы объем дивидендных выплат не снижался ниже 50% от чистой прибыли. Такое заявление сделал глава банка Герман Греф на Дне инвестора.

По его словам, для банка это большая честь – платить дивиденды в том объеме, в котором только это возможно.

Мы все будем делать для того, чтобы объем дивидендных платежей не снизился сказал Греф

Глава Сбера подчеркнул, что банк будет стараться ни в коем случае не потерять любовь акционеров, в первую очередь розничных.

Ранее Греф заявил, что Сбербанк будет постепенно отказываться от непрофильного бизнеса, который не приносит прибыль.