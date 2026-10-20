Москва20 октВести.Серийное производство легких коммерческих автомобилей Sollers SF7 начато в Елабуге. Об этом сообщила пресс-служба группы "Соллерс". Первые серийные машины сошли с конвейера в присутствии раиса Татарстана Рустама Минниханова и председателя совета директоров ПАО "Соллерс" Адиля Ширинова.
Линейка Sollers SF7 включает цельнометаллические фургоны полной массой до 5,5 тонны и пассажирские автобусы для перевозки 22 пассажиров.
Автомобили оснащаются дизельным двигателем российского производства объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных силотмечается в сообщении
Двигатель уже хорошо зарекомендовал себя на микроавтобусах Sollers SF5.
Все автомобили производственной линейки комплектуются шестиступенчатой механической коробкой передач. Автобусы и фургоны производятся по технологии полного цикла. Она включает сварку и окраску кузовов. Повышенную стойкость к коррозии обеспечивает нанесенный на детали катафорезный грунт.
Локализация производства будет расширяться за счет собственного производства штампованных деталей кузова, элементов интерьера и экстерьера, а также электроники.
Sollers SF7 является прямым конкурентом нижегородским "Газелям". Уже в базе покупатели получают две подушки безопасности, кондиционер, мультимедийный комплекс, системы ABS и ESP.
В продажу новые машины поступят в начале 2027 года. Цены будут объявлены позже.
Ранее в Татарстане освоили выпуск турбомотора для Sollers мощностью 136 лошадей.