Группа "Соллерс" начала серийно собирать в Елабуге Sollers SF7 В Елабуге стартовал серийный выпуск автомобилей Sollers SF7

Москва20 окт Вести.Серийное производство легких коммерческих автомобилей Sollers SF7 начато в Елабуге. Об этом сообщила пресс-служба группы "Соллерс". Первые серийные машины сошли с конвейера в присутствии раиса Татарстана Рустама Минниханова и председателя совета директоров ПАО "Соллерс" Адиля Ширинова.

Линейка Sollers SF7 включает цельнометаллические фургоны полной массой до 5,5 тонны и пассажирские автобусы для перевозки 22 пассажиров.

Автомобили оснащаются дизельным двигателем российского производства объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил отмечается в сообщении

Двигатель уже хорошо зарекомендовал себя на микроавтобусах Sollers SF5.

Все автомобили производственной линейки комплектуются шестиступенчатой механической коробкой передач. Автобусы и фургоны производятся по технологии полного цикла. Она включает сварку и окраску кузовов. Повышенную стойкость к коррозии обеспечивает нанесенный на детали катафорезный грунт.

Локализация производства будет расширяться за счет собственного производства штампованных деталей кузова, элементов интерьера и экстерьера, а также электроники.

Sollers SF7 является прямым конкурентом нижегородским "Газелям". Уже в базе покупатели получают две подушки безопасности, кондиционер, мультимедийный комплекс, системы ABS и ESP.

В продажу новые машины поступят в начале 2027 года. Цены будут объявлены позже.

Ранее в Татарстане освоили выпуск турбомотора для Sollers мощностью 136 лошадей.