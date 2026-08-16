Грузия прекратила поставку бензина в Абхазию Грузия прекратила поставку топлива в Абхазию

Москва16 авг Вести.Из-за негативной реакции оппозиции Грузия прекратила поставку бензина в Абхазию, пишут грузинские СМИ. Ранее о прекращении поставок заявили в компании Repsol, которая с разрешения правительства Грузии продавала бензин посреднику Solidus для последующей поставки топлива в Абхазию.

Причиной решения Repsol стала негативная реакция значительной части общественности и оппозиционных партий, недовольных продажей бензина "сепаратистскому режиму" говорится в сообщении

Глава Solidus Георгий Арвеладзе ранее подтвердил, что сотрудничал "с абхазскими друзьями-бизнесменами во имя грузино-абхазского примирения". Всего было поставлено 400 тонн бензина.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на днях правительство направило в Абхазию топливо, чтобы восполнить дефицит, который там образовался.