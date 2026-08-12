Грузия передала Абхазии топливо для преодоления дефицита Абхазия закупила у Грузии топливо для восполнения дефицита

Москва12 авг Вести.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что центральные власти на днях отправили в Абхазию топливо, чтобы восполнить дефицит, который там образовался.

О том, в каком объеме были совершены поставки, не уточняется.

Да, мы поставили туда [топливо], но надо отметить, что не мы конкретно, а бизнес сказал премьер в ходе брифинга

Ранее сообщалось, что из-за системной аварии на Ингурской ГЭС в Грузии и Абхазии произошли масштабные отключения электроэнергии. В результате инцидента в городах республики также была прекращена подача воды.