Москва7 нояВести.Российские военнослужащие сбили 189 украинских беспилотников в небе над Курской областью за прошедшие сутки. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Информация предоставлена за период с 09.00 мск 6 ноября до 09.00 мск 7 ноября.
Сбито 189 вражеских беспилотников различного типа. 81 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 9 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
В результате атак противника в деревне Красная Новь Льговского района повреждены два дома, баня и сараи.