За прошедшие сутки в Курской области уничтожили 189 украинских БПЛА

Губернатор Хинштейн: 189 БПЛА сбиты за сутки в Курской области За прошедшие сутки в Курской области уничтожили 189 украинских БПЛА

Москва7 ноя Вести.Российские военнослужащие сбили 189 украинских беспилотников в небе над Курской областью за прошедшие сутки. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Информация предоставлена за период с 09.00 мск 6 ноября до 09.00 мск 7 ноября.

Сбито 189 вражеских беспилотников различного типа. 81 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 9 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В результате атак противника в деревне Красная Новь Льговского района повреждены два дома, баня и сараи.