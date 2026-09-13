Появились кадры из поврежденного от взрыва БПЛА детского сада в Орле

Губернатор Клычков опубликовал фото поврежденных от БПЛА помещений детского сада Появились кадры из поврежденного от взрыва БПЛА детского сада в Орле

Москва13 сен Вести.Помещения детского сада № 98, который подвергся атаке беспилотников, получили значительные повреждения, сообщил в мессенджере МАХ губернатор Андрей Клычков. Он также опубликовал фото из детского учреждения.

Украинский режим целенаправленно бьет по социальным объектам, по жилым домам, по нашим детям. БПЛА противника был начинен поражающими элементами для нанесения максимальных вреда зданиям и людям написал губернатор

Пока здание будут восстанавливать, детей переведут во второй корпус этого же детского сада.

Ранее сообщалось, что жилые дома и детсад повреждены в Орловской области после атаки БПЛА.