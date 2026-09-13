Воспитанников пострадавшего при атаке БПЛА сада в Орле переведут в другой корпус Детский сад в Орле приостановил работу после атаки БПЛА

Москва13 сен Вести.Воспитанников поврежденного обломками беспилотника детского сада в Орле на время ремонтных работ переведут в другой корпус и соседнее дошкольное учреждение. Об этом сообщили в администрации города.

Сейчас городские службы делают все возможное для оперативного восстановления остекления в детском саду № 98. На время проведения работ все дети будут устроены во втором корпусе этого же детского сада и близлежащем 87-м детском саду сказано в сообщении

Отмечается, что все детали организации образовательного процесса будут доведены до каждой семьи.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что в результате падения обломков сбитых БПЛА в Заводском районе Орла были выбиты стекла в квартирах четырех многоквартирных домов, а также в здании детского сада № 98.