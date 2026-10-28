Миляев: над Тульской областью уничтожили 64 БПЛА, есть пострадавший

Губернатор Миляев рассказал о последствиях атаки на Тульскую область Миляев: над Тульской областью уничтожили 64 БПЛА, есть пострадавший

Москва28 окт Вести.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал о последствиях атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на регион - силами ПВО Министерства обороны России уничтожены 64 дрона.

В Новомосковске многоквартирный дом получил повреждения при падении беспилотника. Для жителей открыли пункт временного размещения.

В результате атаки ВСУ пострадал один человек. Его привезли в Новомосковскую городскую больницу.

Подразделениями ПВО Минобороны России над территорией Тульской области уничтожены 64 украинских беспилотника. В Новомосковске в результате падения беспилотника пострадал многоквартирный дом… Есть пострадавший написал Дмитрий Миляев в MAX

Он добавил, что угроза новых атак беспилотников в регионе сохраняется.

До этого губернатор информировал о повреждениях инфраструктуры в промышленной зоне рядом с Новомосковском. На место направили лаборатории ГУ ТО "Природа" и регионального управления Роспотребнадзора.