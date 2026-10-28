Москва28 октВести.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал о последствиях атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на регион - силами ПВО Министерства обороны России уничтожены 64 дрона.
В Новомосковске многоквартирный дом получил повреждения при падении беспилотника. Для жителей открыли пункт временного размещения.
В результате атаки ВСУ пострадал один человек. Его привезли в Новомосковскую городскую больницу.
Подразделениями ПВО Минобороны России над территорией Тульской области уничтожены 64 украинских беспилотника. В Новомосковске в результате падения беспилотника пострадал многоквартирный дом… Есть пострадавшийнаписал Дмитрий Миляев в MAX
Он добавил, что угроза новых атак беспилотников в регионе сохраняется.
До этого губернатор информировал о повреждениях инфраструктуры в промышленной зоне рядом с Новомосковском. На место направили лаборатории ГУ ТО "Природа" и регионального управления Роспотребнадзора.