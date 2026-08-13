Губернатору Рязанской области заочно предъявили обвинение на Украине На Украине прокуратура заочно предъявила обвинение рязанскому губернатору

Москва13 авг Вести.Украинской Ивано-Франковской областной прокуратурой заочно предъявлено обвинение губернатору Рязанской области Павлу Малкову. Информацию со ссылкой на офис генерального прокурора Украины передает ТАСС.

По версии украинского следствия, Малков занимался финансированием действий, совершенных по предварительному сговору группой лиц, с целью изменения границ Украины.

В ведомстве напомнили, что с 2023 года губернатор находится под санкциями Украины, а с 2024 года - в санкционных списках ЕС говорится в сообщении

На Украине регулярно заочно выносятся приговоры и предъявляются обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям.