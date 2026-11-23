Гвинейские курсанты пройдут практику на борту российского корабля "Перекоп" Курсанты из Гвинейской Республики изучат штурманское дело на борту "Перекопа"

Москва23 ноя Вести.Учебный корабль Балтфлота "Перекоп" завершил программу пребывания в Гвинейской Республике и покинул порт Конакри. Перед этим на его борт прибыли местные курсанты, сообщили в Минобороны России.

Штурманскую практику они будут проходить вместе с курсантами Балтийского военно-морского училища имени адмирала Ф.Ф. Ушакова пояснили в ведомстве

В походе российский и гвинейские курсанты будут нести штурманские вахты в качестве дублеров. Они обучатся прокладывать курс по навигационным приборам и отработают навыки прохождения проливов и узкостей.

Поход учебного корабля "Перекоп" начался в июле и продлится до середины декабря. За это время корабль пройдет около 30 тысяч морских миль. Его маршрут проходит по Северному морскому пути, 4 океанам, 14 морям, 23 проливам и 9 заливам.