Москва8 сенВести.Учебный корабль "Перекоп" Балтийского флота России завершил визит во Вьетнам и взял курс на Камбоджу, сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Хошимине.
Российские моряки провели во Вьетнаме встречи с 4-м военно-морским районом Военно-морских сил страны. 8 сентября корабль отправился в Камбоджу.
Ранее сообщалось, что учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" осуществил проход через датский пролив Большой Бельт. Разведывательные вертолеты НАТО с воздуха наблюдали за проходом российского судна с курсантами.