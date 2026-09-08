Корабль Балтфлота "Перекоп" завершил визит во Вьетнам и взял курс на Камбоджу

Российский корабль "Перекоп" взял курс на Камбоджу Корабль Балтфлота "Перекоп" завершил визит во Вьетнам и взял курс на Камбоджу

Москва8 сен Вести.Учебный корабль "Перекоп" Балтийского флота России завершил визит во Вьетнам и взял курс на Камбоджу, сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Хошимине.

Российские моряки провели во Вьетнаме встречи с 4-м военно-морским районом Военно-морских сил страны. 8 сентября корабль отправился в Камбоджу.

Ранее сообщалось, что учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" осуществил проход через датский пролив Большой Бельт. Разведывательные вертолеты НАТО с воздуха наблюдали за проходом российского судна с курсантами.