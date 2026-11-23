С арестованного в Индии танкера Unity ушла последняя группа российских моряков Генконсульство РФ: последняя группа экипажа танкера Unity покинула судно в Индии

Москва23 ноя Вести.Последняя группа российских моряков с арестованного в Индии танкера Unity покинула судно и направляется на родину. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Калькутте.

Ожидается, что моряки прибудут в Россию 25 ноября.

Старый экипаж в настоящее время перевозится на берег. Завтра, 24 ноября, они отправятся из аэропорта Бхубанешвар и прибудут домой к концу 25 ноября уточнили в генконсульстве

Ранее диппредставительство информировало, что первая группа из семи моряков уже вернулась домой. Вторая, также состоявшая из семи человек, сошла с судна 3 ноября. Оставшиеся девять членов экипажа ждали прибытия новой команды.

Танкер ходит под флагом Камеруна. Он был задержан у берегов Индии в мае из-за коммерческого спора: судовладелец задолжал местному поставщику топлива. С тех пор судно стоит на якоре в районе порта Парадип. 6 октября суд индийского штата Одиша постановил, что индийская сторона должна срочно принять меры для репатриации экипажа.