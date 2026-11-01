ТАСС: первые моряки с арестованного в Индии танкера Unity вернулись в РФ

Первые моряки с арестованного в Индии танкера Unity вернулись в Россию ТАСС: первые моряки с арестованного в Индии танкера Unity вернулись в РФ

Москва1 ноя Вести.Первые члены экипажа российского танкера Unity возвращаются на Родину, сообщила родственница одного из моряков. Ее слова привел ТАСС.

Сегодня первые члены экипажа возвращаются домой! … Рады возвращению наших родных и ждем сказала собеседница агентства

Она отметила, что близкие членов экипажа арестованного танкера переживают за репатриацию остальных моряков. По словам женщины, предполагается, что их "также по несколько человек будут репатриировать".

Женщина также поблагодарила сотрудников российской страховой компании за их компетентность и профессионализм. Начало репатриации экипажа арестованного судна, как отметила собеседница агентства, было положено благодаря их слаженной работе.

Танкер Unity с российским экипажем арестован с 11 мая. Сейчас судно стоит недалеко от порта Парадип. Танкер шел под флагом Камеруна. Индийские власти арестовали его в рамках финансовых претензий к судовладельцу.