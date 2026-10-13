Моряки с танкера Unity смогут покинуть судно в октябре

Российские моряки с танкера Unity смогут покинуть судно до 28 октября Моряки с танкера Unity смогут покинуть судно в октябре

Москва13 окт Вести.Адвокаты, защищавшие в суде российских моряков с арестованного у берегов Индии танкера Unity, заверили, что моряки смогут покинуть судно до 28 октября, сообщает РИА Новости.

Суд обязал Индию принять срочные меры для освобождения экипажа танкера​​​.

Адвокаты заявили капитану [танкера]: "Не переживайте. До 28 [октября] все уедете" отметил источник РИА Новости

Танкер под флагом Камеруна арестован у берегов Индии в мае 2026 года из-за спора судовладельца с местным поставщиком топлива.

С тех пор танкер, на борту которого находятся 23 моряка, в том числе 21 россиянин, стоит на якоре в районе порта Парадип.

Индия увязывала освобождение экипажа с необходимостью его замены на новый экипаж, в связи с этим российская страховая компания (СК) "Согласие" с помощью адвоката подала от имени моряков обращение в суд с требованием обеспечить их возвращение домой.