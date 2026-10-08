Суд в Индии дал три недели на репатриацию 20 россиян с танкера Unity

Власти Индии должны вернуть на родину 23 моряков с арестованного танкера Unity Суд в Индии дал три недели на репатриацию 20 россиян с танкера Unity

Москва8 окт Вести.Высокий суд штата Орисса в Индии обязал индийские власти организовать репатриацию 23 моряков с задержанного танкера Unity. Об этом пишет портал Splash24/7, посвященный международному судоходству.

Решение суда должно быть исполнено как можно скорее – предпочтительно в течение трех недель сообщает портал

На борту судна остаются капитан и 22 члена экипажа. Суд признал моряков оставленными без помощи, поскольку владелец Unity не выплачивал им заработную плату, не обеспечивал необходимыми припасами, а также не организовал смену экипажа и возвращение людей домой.

Танкер Unity под флагом Камеруна арестовали у берегов Индии 11 мая из-за коммерческого спора, связанного с задолженностью владельца судна перед индийским поставщиком топлива. С тех пор судно с 23 моряками на борту остается в районе порта Парадип.

Ранее официальный представитель МИД России подтвердила, что на Unity находятся 20 граждан РФ. Вернуть на родину удалось только одного россиянина по медицинским показаниям.