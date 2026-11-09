На арестованном в Индии танкере Unity остались девять моряков

Посольство РФ рассказало, сколько моряков осталось на арестованном танкере Unity На арестованном в Индии танкере Unity остались девять моряков

Москва9 ноя Вести.На танкере Unity, который пребывает под арестом в индийском порту Парадип, остаются девять человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Индии.

На данный момент на борту остались девять человек, восемь из которых — россияне, включая капитана Е.Н. Истягина рассказали в посольстве

В дипмиссии уточнили, что один из моряков – египтянин.

В сообщении также сказано, что моряков планируют снять после завершения тендера на наем новых членов экипажа. Тендер был открыт в среду, 4 ноября.

Собеседники агентства добавили, что проблем с документами и разрешением на возвращение россиян домой нет. Генконсульство находится на связи с портом Парадип, капитаном судна и другими лицами.

Танкер Unity был арестован еще в мае в рамках коммерческого спора. Родные моряков рассказывали журналистам, что на танкере есть технические проблемы, периодически отключается электричество. В октябре после нот со стороны МИД РФ в адрес Индии арестованное судно покинули шесть россиян и один гражданин Казахстана.