Российский фрегат с гиперзвуковыми ракетами вошел в Средиземное море Носитель гиперзвуковых ракет "Адмирал Головко" вошел в Средиземное море

Москва17 ноя Вести.Фрегат "Адмирал Головко" ВМФ России прошел через Гибралтарский пролив и вошел в Средиземное море. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота РФ. Военные добавляют, что в программе – совместные тренировки с другими российскими боевыми кораблями, а также деловые заходы в местные порты.

Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" завершил трансатлантический переход. Корабль вошел через Гибралтарский пролив в Средиземное море следует из сообщения пресс-службы

2 ноября "Адмирал Головко" вышел в дальний поход из главной базы Северного флота – города Североморска. Как пояснили российские военные, боевой корабль будет обеспечивать военно-морское присутствие в важных районах дальней океанской зоны.

"Адмирал Головко" – носитель гиперзвуковых ракет "Циркон". Всего на борту корабля размещены 16 универсальных пусковых ячеек, в которых также могут находиться разные комбинации противокорабельных ракет "Оникс" и крылатых ракет "Калибр".

Также на фрегате установлен зенитный ракетный комплекс "Редут" с боекомплектом на 32 ракеты, универсальная артиллерийская установка А-192М и торпедный аппарат комплекса "Пакет-НК".