Москва28 окт Вести.Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" Тихоокеанского флота осуществил запуск из подводного положения межконтинентальной баллистической ракеты "Булава". Об этом проинформировало Министерство обороны России.

Уточняется, что стрельба производилась из акватории Охотского моря по цели на полигоне Чижа в Архангельской области. В ведомстве добавили, что экипаж крейсера действовал в соответствии с планом боевой подготовки.

"Генералиссимус Суворов" — второй серийный подводный ракетоносец проекта 955А "Борей-А". Этот атомоход принадлежит к четвертому поколению, в нем применили принципиально новые технические решения, улучшили оборудование, повысили безопасность, а также провели комплекс работ по импортозамещению.

Атомный подводный крейсер был заложен на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 26 декабря 2014 года, вошел в состав ВМФ России в 2022 году.

В октябре 2023 года подлодка завершила переход с Северного на Тихоокеанский флот и прибыла к месту постоянного базирования на Камчатке.

Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота России рассказали о преимуществах сверхзвуковой противокорабельной ракеты "Оникс".