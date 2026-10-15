Москва15 окт Вести.Минобороны РФ опубликовало кадры учений атомного подводного крейсера "Новосибирск" в Тихом океане, в ходе которых были запущены кареты "Калибр" и "Оникс".

В Telegram-канале ведомства опубликованы кадры, на которых команда крейсера отрабатывает боевую готовность судна и совершает запуск ракет по наземным и морским мишеням.

Так, в ходе учений судно уничтожило морскую мишень ракетой "Оникс" на расстоянии более 170 км, а также цель на полигоне Кура на Камчатке, расстояние до которого составляло не менее 1,2 тыс. км, с помощью ракеты "Калибр".

10 сентября сообщалось, что в акватории Тихого океана у берегов Камчатки прошло учение с участием двух атомных подводных лодок, надводных кораблей и противолодочной авиации Тихоокеанского флота (ТОФ).