Атомная подлодка "Новосибирск" поразила цель "Калибром" с 1,2 тыс. км Атомный подводный крейсер "Новосибирск" поразил "Калибром" цель с 1,2 тыс. км

Москва15 окт Вести.Атомный подводный крейсер "Новосибирск" в ходе учений в Тихом океане поразил учебную цель ракетой "Калибр" с расстояния в 1,2 тыс. км. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, подлодка поразила крылатой ракетой "Оникс" наводную цель на расстоянии более 170 км.

Крылатая ракета "Калибр" в установленное время поразила мишень на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Расстояние до цели составило более 1200 километров отмечается в сообщении

10 сентября сообщалось, что в акватории Тихого океана у берегов Камчатки прошло учение с участием двух атомных подводных лодок, надводных кораблей и противолодочной авиации Тихоокеанского флота (ТОФ).