Москва15 октВести.Атомный подводный крейсер "Новосибирск" в ходе учений в Тихом океане поразил учебную цель ракетой "Калибр" с расстояния в 1,2 тыс. км. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, подлодка поразила крылатой ракетой "Оникс" наводную цель на расстоянии более 170 км.
Крылатая ракета "Калибр" в установленное время поразила мишень на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Расстояние до цели составило более 1200 километровотмечается в сообщении
10 сентября сообщалось, что в акватории Тихого океана у берегов Камчатки прошло учение с участием двух атомных подводных лодок, надводных кораблей и противолодочной авиации Тихоокеанского флота (ТОФ).