Москва26 октВести.Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Об этом сообщило Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что сопровождение ракетоносцев обеспечивали истребители Су-35С. При этом на отдельных участках маршрута к российским самолетам присоединялись истребители иностранных государств.
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Чукотского морейговорится в сообщении оборонного ведомства
Также в Минобороны сообщили, что во время полета экипажи самолетов дальней авиации выполнили дозаправку топливом в воздухе.
Экипажи дальней авиации на регулярной основе выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского и Черного морей.
Все полеты самолетов ВКС России проходят строго в соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.
Ранее, 15 сентября, сообщалось о плановом полете стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации ВКС России над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.