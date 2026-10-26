МО: Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей

Ту-95МС ВКС РФ пролетели над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей МО: Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей

Москва26 окт Вести.Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что сопровождение ракетоносцев обеспечивали истребители Су-35С. При этом на отдельных участках маршрута к российским самолетам присоединялись истребители иностранных государств.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей говорится в сообщении оборонного ведомства

Также в Минобороны сообщили, что во время полета экипажи самолетов дальней авиации выполнили дозаправку топливом в воздухе.

Экипажи дальней авиации на регулярной основе выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского и Черного морей.

Все полеты самолетов ВКС России проходят строго в соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.

Ранее, 15 сентября, сообщалось о плановом полете стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации ВКС России над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.