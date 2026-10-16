Минобороны: бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Балтики Минобороны: Ту-22М3 провели плановый полет над нейтральными водами Балтики

Москва16 окт Вести.Дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВСК) России совершили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила более четырех часов говорится в сообщении оборонного ведомства

На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств, добавили в МО.

Экипажи дальней авиации регулярно выполняют такие полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского и Черного морей.

Все полеты самолетов ВКС России, как отмечается, проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) госкорпорации "Ростех" изготовила и передала Министерству обороны России партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.