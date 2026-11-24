Ту-160 провели плановый полет на Дальнем Востоке Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря

Москва24 ноя Вести.Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила около 10 часов говорится в сообщении оборонного ведомства

Истребительное сопровождение российских ракетоносцев обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России. В Минобороны также отметили, что на отдельных участках маршрута Ту-160 сопровождали истребители иностранных государств.

В министерстве напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского и Черного морей. Там подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Стратегический ракетоносец Ту-160 – крупнейший в истории военной авиации сверхзвуковой самолет и самый тяжелый бомбардировщик. Его вес может достигать 275 тонн, максимальная скорость – 1800 километров в час, а в воздухе ракетоносец способен провести до суток.

Ранее модернизированную версию стратегического бомбардировщика оценили на Западе.